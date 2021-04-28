В центре Бишкека проходит митинг против митингов. На площади Победы собрались сторонники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые требуют прекратить протестовать против действий властей.

По их словам, митинги за сохранение Кемпир-Абадского водохранилища, против казино и повышения тарифов организовывают неправительственные организации (НПО) и требуют, чтобы они покинули страну.

«Мы не хотим, чтобы НПОшники запада свободно гуляли по улицам. Пусть те, кто собираются по 100 человек и распространяют ложную информацию покинут страну. Нам нужен мир. Нам не нужны митинги. Садыру Жапарову нужно дать время», — кричали митингующие.

Видео: 24.kg

Сторонники главы государства просят кыргызстанцев набраться терпения и поддержать реформы властей.

«Народ должен сократить свои лишние расходы и на сэкономленные деньги оплачивать свет по новым тарифам. Это и будет наша поддержка государству. Если мы будем также поддерживать Садыра Нургожоевича и Камчыбека Кыдыршаевича, мы им поможем провести реформы», — сказала участница акции Салима Алтыбаева.

Видео: 24.kg

Это не первый митинг против НПО в Кыргызстане. Ранее противники НПО вышли на митинг 15 апреля, в один день с митингом против насилия. Они преследовали и провоцировали участников митинга против насилия, а также угрожали журналистам.

Милиция не пресекала агрессии со стороны митингующих против НПО и не защищала участников митинга против насилия, попросив их «не провоцировать» агрессивных протестующих. Митингующие против НПО также постоянно заявляли о борьбе с ЛГБТ.