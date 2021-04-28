Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило о смерти Сабиры Турсункуловой. Супруга народного писателя, заслуженного артиста, Героя Кыргызстана Бексултана Жакиева пережила его всего на два дня — он ушел из жизни 25 апреля. У Турсункуловой и Жакиева остались два сына и дочь.

Сабира Турсункулова родилась 10 марта 1937 года в селе Көк-Ой Таласского района Таласской области. В 1956-1961 годах отучилась на факультете экономики Кыргызского государственного университета, после начала работать экономистом, ведущим специалистом в отделе экономического планирования Министерства культуры.

Турсункулова проработала там 55 лет, уйдя на пенсию в 2016 году. За заслуги перед государством в 1981 году она была награждена медалью «Ветеран труда», в 1995 году — Почетной грамотой Кыргызской Республики, в 2002 году — званием «Отличник финансово-экономической службы», а в 2006 году — званием «Заслуженный деятель культуры».