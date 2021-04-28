17-летняя жительница села Кош-Коргон Узгенского района Ошской области обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании со стороны отца. Но судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт изнасилования. В связи с этим подозреваемый был отпущен домой — под обязательство о явке.

По словам пресс-секретаря УВД города Ош Жениша Аширбаева, по результатам районной экспертизы девственная плева у девушки не нарушена. Несмотря на это, следователь назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу. Ее проведут в Ошском областном центре судебно-медицинской экспертизы.

«Для установления факта развратных действий также назначена биологическая экспертиза, туда отправлены одежда, постельное белье, чтобы определить наличие биологических выделений. Думаю результаты будут готовы на этой неделе», — сказал Аширбаев.

Об изнасиловании девочки сообщила 19 апреля тетя пострадавшей. Мать девочки находится на заработках в России.

Пострадавшей стороне была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы подтвердить их показания. Аширбаев сообщил, что отец девочки отпущен под обязательство о явке, так как пока нет оснований для его задержания.

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия по статье «Насильственные действия сексуального характера». Во время допроса девушка рассказала, что отец, применив силу, против ее воли вступил с ней в половой контакт. Но отец девушки свою вину не признает.

Пресс-служба МВД в начале года сообщила, что 80% детей, столкнувшихся с сексуальным насилием, подверглись насилию именно со стороны родных или близких. По словам представителей министерства, сексуальное насилие происходит чаще всего дома или в гостях.

Если вы подверглись насилию, позвоните по следующим номерам: 102 — служба милиции; 112 — единая служба спасения; 111 — телефон доверия для детей.