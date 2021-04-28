Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития сообщила, что в Бишкеке планируется развернуть дополнительные временные пункты по вакцинации от COVID-19.

По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) Гульбары Ишенапысовой, такое решение принято из-за очередей в некоторых пунктах, где людей вакцинируют российским «Спутник V».

«В других местах вакцинации такого мы не увидели. Однако, несмотря на это приняли решение о развертывании дополнительных пунктов вакцинации в Центрах семейной медицины», — сказала она.

Глава РЦИ добавила, что пункты развернут вместе с мэрией столицы и Красным полумесяцем Кыргызстана. Дополнительные пункты будут представлять собой шатры со скамейками.

«Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения питьевой водой граждан, которые пришли получать вакцину от коронавируса», — сказала Ишенапысова.

По данным РЦИ, на 28 апреля по всей стране вакцину от COVID-19 получили более 20 тыс человек. При этом, 606 из них уже получили вторую дозу вакцины.

Всего по стране работают 88 временных пунктов вакцинации и 65 мобильных бригад. Для граждан предоставляются пока две вакцины: российская «Спутник V» и Sinopharm китайского производства.