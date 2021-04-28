Республиканский штаб сообщил, что на 28 апреля в Кыргызстане умерли трое пациентов с COVID-19. Две смерти зафиксировали в Бишкеке и одну — в Чуйской области.

По данным штаба за все время пандемии в стране скончались 1 592 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 322 человек.

Бишкек — 227;

Ош — 9;

Чуйская область — 59;

Ошская область — 6;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 15;

Джалал-Абадская область — 1;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 94 599 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 243 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 88 658 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. Четыре случая зафиксировали в Бишкеке и два случая в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 417 медработников, из которых выздоровел 4 332 медика.

Также штаб сообщил, что на 28 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 419 пациентов, из них 68 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 939 человек лечатся амбулаторно.