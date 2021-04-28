Первый беглый кыргызский президент Аскар Акаев, покинувший Кыргызстан после обернувшихся революцией 15 лет правления, дал интервью YouTube-каналу «Автор ТВ». В нём он рассказал о своей деятельности во время президентства, роли его семьи в управлении страной, о приграничных проблемах, коррупции, Аксыйских событиях и деятельности Кумтора.

О роли семьи

По словам Акаева, его семья никогда не вмешивалась в политику.

«Моя семья не вмешивалась в государственные дела. Напротив, каждый из них пытался всячески помочь в становлении государства. Настоящее семейное правление ввел Курманбек Бакиев», — сказал он.

* Дети Аскара Акаева — Айдар и Бермет, так же как и супруга президента Майрам Акаева имели большое влияние в те года. Майрам в 2000 году возглавляла Партию женщин Кыргызстана.

Айдар Акаев занимал пост советника министра финансов и стал депутатом после парламентских выборах 2005 года. Однако после революции и свержения Аскара Акаева он был лишен всех государственных постов и полномочий. Позже его судили за экономические преступления. В России он проживал в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке». Умер в 2020 году.

Бермет Акаева тоже выиграла в выборах в парламент в 2005 году и пыталась баллотироваться уже при Бакиеве в 2007 году. Ее называют основательницей пропрезидентской партии «Алга, Кыргызстан!», которая прекратила свое существование после революции 2005 года.

Про Аксыйские события

Аксыйские события 2002 года* Акаев называет «трагической случайностью и ошибкой местных милиционеров». По словам Акаева, в день когда случились аксыйский события он был за рубежом. А премьер-министр Курманбек Бакиев лечился в санатории в Джалал-Абаде и отнёсся к этим событиям «халатно и не предпринял никаких мер».

* 17 марта 2002 года жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на акцию протеста против политики Аскара Акаева и против передачи части кыргызских территорий. В ходе демонстрации правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, погибли шесть человек.

«Мы тогда создали комиссию [по аксыйским событиям], которая установила кто виноват […] Эта комиссия пришла к выводу, что те кто был в оппозиции подтолкнули народ к конфликту. Кроме этого, комиссия тогда подтвердила, что стреляли не только спереди, но и сзади. Хотели нарочно развить этот конфликт до предела, чтобы после кровопролития, потребовали отставки президента. Если бы по тогдашней Конституции президент ушёл в отставку, власть автоматически переходила бы к премьеру Бакиеву*», — сказал он.

* В период с 2000 по 2002 год Курманбек Бакиев был премьер-министром. После Аксыйских событий он подал в отставку.

Про «тюльпановую революцию»

По мнению Акаева, Аксыйские события не были причиной революции 2005 года. Он считает, что революция рук дела «политических авантюристов — Курманбека Бакиева, Розы Отунбаевой и присоединившегося к ним Алмазбека Атамбаева».

«Они втроём устроили революцию 2005 года вместе с наркобаронами и криминалом. Я думаю, что эта революция принесла большой вред, так как после в кыргызском обществе появился вирус — захват власти силой. Собрав где-то тысячу людей с улицы захватить дом правительства, сжечь его […] Это лишило властей авторитета. Сейчас народ же не верит властям […] Также рухнула экономика, которую мы строили 15 лет», — сказал он.

По мнению Акаева, в Кыргызстане усилилась коррупция именно после революции 2005 года.

«Коррупция началась при Бакиеве и потом начала расцветать […] Нынешнему президенту сейчас досталась экономика в самом плохом состоянии, к тому же политическая ситуация нестабильная. Я думаю, что всё это началось с революции устроенной тремя авантюристами», — сказал он.

Про Атамбаева

Акаев считает, что бывший президент Алмазбек Атамбаев хотел управлять страной «извне» и сыграл ключевую роль в том, чтобы именно Сооронбай Жээнбеков стал президентом.

«Он везде поставил своих кадров. Премьером назначил Сапара Исакова. Решил, что свой ставленник будет слушать его и сделал Жээнбекова президентом […] Я был рад тогда, что власть впервые сменилась конституционным путем. Но идеи Атамбаева не реализовались. Он сам себя наказал. Он способствовал своему заключению*, поскольку до этого много раз говорил, что президентов “нужно сажать”. На мой взгляд, он заслуженно сидит. Атамбаев нанес вред народу и соседним странам, с главами которых перессорился. С соседями всегда нужно дружить», — сказал он.

* Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Сейчас он находится в колонии. В отношении него заведено несколько уголовных дел. В 2019 году на фоне противостояния с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым, парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.

Про единственное сожаление

Акаев сказал, что сожалеет лишь об одном — что в 2005 году не передал власть законным путем.

«Как у первого президента, руководившего первые 15 лет независимости, у меня есть одно сожаление. Если бы в 2005 году были проведены выборы, и я бы передал власть своими руками, то сожалений у меня не было бы. Да, у меня были ошибки. Но я считаю, что если сравнить, то я сделал много положительного для Кыргызстана. Политические авантюристы знали, что в свободных выборах не смогут выиграть, поэтому устроили переворот за полгода до окончания моего срока и силой захватили власть. И отрицательные последствия этого продолжаются по сей день», — сказал Акаев.

По мнению Акаева октябрьские события* не стали для него новостью и кажутся ему закономерными. Он считает, что сейчас тот, кто «соберёт тысячу человек, может захватить власть».

* В результате октябрьских событий 2020 года стране поменялась власть, а президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. В итоге к власти пришёл Садыр Жапаров, которого затем выиграл президентские выборы.

«Не завидую статусу экс-президента»

Акаев отметил, что не завидует статусам экс-президента у Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова.

«У меня ни к кому нет зависти. Не завидую тому, что Отунбаева, будучи год президентом, носит статус экс-президента, Жээнбеков — три года правил и тоже носит этот статус, а я — нет. Пускай носят. Главное, чтобы они были здоровы и не наносили вред республике […] Все говорят, что я убежал. Если бы я тогда допустил кровопролитие, то никогда не смог бы отмыться от этого», — сказал он.

* Из пятерых бывших президентов с момента независимости Кыргызстана со статусом экс-президента сейчас остались лишь Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Про действия Садыра Жапарова и форму правления

Акаев считает правильными инициативы Жапарова делать совместные проекты с соседними странами, такие как ГЭС.

По его мнению, Кыргызстан ещё не «дорос до парламентской системы правления». То, что после референдума страна вернулась к президентской форме правления, Акаев считает правильным.

«Но нормы Конституции отдельный разговор, нужно в них прописать роли парламента и правительства […] Я не могу сказать сейчас про Конституцию, нужно учитывать мнения экспертов. Нельзя давать возможность единоличного правления», — сказал он.

«Тюльпановая революция»

Революция 2005 года — первая насильственная смена власти в истории независимого Кыргызстана, в результате которой был свергнут первый президент Аскар Акаев.

Тогда тысячи кыргызстанцев вышли протестовать против семейно-кланового режима Акаевых. Поводом для митингов стали результаты парламентских выборов, которые были признаны международными наблюдателями сфальсифицированными.

Провластная партия «Алга, Кыргызстан» тогда набрала наибольшее количество голосов. В итоге спустя 15 лет правления Аскар Акаев вместе с семью бежал в Россию, где живёт до сих пор.

События 24 марта сопровождались погромами и мародерством по всему Бишкеку. Демонстранты выносили из Белого дома всё, что попадало им под руки. А грабежи в Бишкеке продолжались всю ночь с 24 на 25 марта: преступники ограбили и сожгли десятки магазинов, торговых центров и интернет-клубов. Позже властям пришлось извиняться перед горожанами за действия мародеров.

Место Акаева затем занял Курманбек Бакиев, который через пять лет был аналогично свергнут в результате апрельской революции 2010 года. Бакиев бежал в Беларусь.