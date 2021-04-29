Короткое описание конфликта: Конфликт начался еще 28 апреля. Тогда около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, в результате этого пострадали три человека. Затем конфликт перерос в вооруженные столкновения. Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Сотрудники МВД в селе Кок-Таш Баткенского района, фото: Клооп

Версия кыргызской стороны

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт был вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что 29 апреля в 14:00 пограничные войска и МВД Таджикистана произвели массированный обстрел водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района.

В ГКНБ отметили, что обстрел произошел из минометов, пулеметов и автоматов.

На место конфликта прибыл заместитель председателя ГКНБ Уларбек Шаршеев, который координирует ситуацию и работает над локализацией приграничного конфликта.

Затем Погранслужба Кыргызстана сообщила, что «Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку».

По их данным, на приграничном участке началась перестрелка между войсковыми подразделениями двух сторон.

«Намеренно искажая исторические факты, Пограничные войска ГКНБ Таджикистана, провоцируют мирное население к кровопролитным действиям, таким образом демонстрируя свою несостоятельность и нежелание решать вопросы мирным путём», — говорится в заявлении погранслужбы.

Минздрав Кыргызстана сообщил, что в больницы обратились 11 пострадавших. Один из них получил огнестрельное ранение в глаз — его состояние оценивается, как средней тяжести.

Журналисты «Клоопа», находящиеся в приграничном районе неподалеку от места конфликта, сообщили еще о двух пострадавших кыргызстанцах, их пока не могут доставить в больницу, так как участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана был перекрыт.

Фото: Клооп

Версия Таджикской стороны

Таджикская сторона сообщает, что конфликт произошел после того как военнослужащие Кыргызстана открыли огонь по военным Таджикистана.

«Инцидент произошёл в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Республикой Таджикистан, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта “Головной”», — говорится в сообщении пограничных войск Таджикистана.

По версии таджикской погранслужбы, гидросооружение «Головной» было построено в 1968 году и находится на территории Таджикистана.

«Кыргызстан в одностороннем порядке оккупировал это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму», — говорится в заявлении погранслужбы Таджикистана.

Также по данным таджикских пограничников, в результате конфликта пострадали семь граждан Таджикистана.