В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе с кыргызской стороны сейчас известно о 8 пострадавших, с таджикской стороны, как минимум 9 человек пострадали.

Один из пострадавших кыргызстанцев получил ранение в глаз.

«Сейчас идет обследование и оценка тяжести состояния здоровья поступивших. Дополнительная информация будет дана позже», — говорится в сообщении минздрава.

По данным Радио Озоди, погранвойска Таджикистана сообщили, что в результате стрельбы на границе с Кыргызстаном ранены двое жителей села Чоркух в Исфаринском районе, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее было известно, что после закидывания камнями пострадали 7 граждан Таджикистана. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях до сих пор слышна стрельба. ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”*, расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района».

*«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

На место конфликта прибыл замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Он координирует ситуацию и принимает меры по локализации конфликта.

Сейчас в Ак-Татырском, Ак-Сайском и Самаркандексом айыл окмоту Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Полномочное представительство правительства в Баткенской области сообщило о том, что участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана перекрыт.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

Погранслужба Таджикистана заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком».

В ведомстве заявили, что гидросооружение построено ещё в 1968 году и полностью находится на территории Таджикистана.

«Однако Кыргызстан в одностороннем порядке оккупировал это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму», — сообщили в погранслужбе Таджикистана.

В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».