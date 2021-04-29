Информация обновлена в 20 :40часов.

Минздрав Кыргызстана уточнил информацию о погибших и пострадавших в конфликте. Если ранее сообщалось о двух погибших, то в уточненной информации упоминается один.

Еще 30 человек пострадали. Информацию за прошедшие несколько часов обновляли уже трижды.

Известно, что трое пострадали 28 апреля в результате закидывания камнями. 29 апреля утром 30-летний мужчина получил ранение в глаз.

Еще 7 человек пострадали днем 29 апреля — их доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Также к 18:00 5 человек доставили в областную больницу.

«У троих состояние оценивается как средней тяжести, у четверых – стабильно тяжелое. В настоящее время двое пострадавших взяты на операцию», — сообщили в минздраве к 16:30.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, погранвойска Таджикистана сообщили, что в результате стрельбы на границе с Кыргызстаном ранены двое жителей села Чоркух в Исфаринском районе, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее было известно, что после закидывания камнями пострадали 7 граждан Таджикистана. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях до сих пор слышна стрельба. ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”, расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района».

На место конфликта прибыл замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Он координирует ситуацию и принимает меры по локализации конфликта. Также в Баткенскую область отправился глава МЧС Бообек Ажикеев.

А президент Садыр Жапаров провёл оперативное совещание членами правительства и поручил первому вице-премьер-министру Артёму Новикову урегулировать и изучить сложившуюся на границу ситуацию.

В Ак-Татырском, Ак-Сайском и Самаркандексом айыл окмоту Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Полномочное представительство правительства в Баткенской области сообщило о том, что участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана перекрыт.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

Погранслужба Таджикистана заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком».

В ведомстве заявили, что гидросооружение построено ещё в 1968 году и полностью находится на территории Таджикистана.

«Однако Кыргызстан в одностороннем порядке оккупировал это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму», — сообщили в погранслужбе Таджикистана.

В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».