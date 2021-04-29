МИД Узбекистана обратился к Кыргызстану и Таджикистану из-за конфликта, разгоревшнгося на приграничной территории в Баткенской области. В конфликте пострадали уже 17 кыргызстанцев — один скончался, известно о как минимум девяти пострадавших таджикистанцах.

“Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности”, — обращается к странам Узбекистан.

Ранее в Баткенскую область для урегулирования конфликта был отправлен вице-премьер Артем Новиков, а также глава МЧС Бообек Ажикеев. Сотрудники МЧС уже приступили к эвакуации из зоны конфликта некоторых жителей, были вывезены на более безопасную территорию и журналисты “Клоопа”.

Президент Садыр Жапаров поручил кыргызскому МИД «продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам», в то время как к самому президенту обратилась депутатка Наталья Никитенко. Она считает, что именно Жапаров, как глава государства, должен переговорить с президентолм Таджикистана для прекращения столкновений на границе.

Конфликт пытается урегулировать вице-премьер, потому что премьера нет в стране — Улугбек Марипов находится в Казани. Нет в стране и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, секретаря Совета безопасности Рыскелди Мусаева и главы минобороны Таалайбека Омуралиева.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился, а ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов». Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Погранслужба Таджикистана заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком». В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».