Президент Садыр Жапаров опубликовал заявление в своих соцсетях в связи с конфликтом на приграничных с Таджикистаном территориях.

Он призвал жителей Кыргызстана, политические силы и СМИ «сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь».

«Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент», – написал он.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Ситуация в приграничных районах с Таджикистаном в Баткенской области обострилась 28 апреля и до сих пор остается напряженной. Один кыргызстанец погиб в больнице от полученных ранений. Есть пострадавшие с обеих сторон – по последним данным, с кыргызской стороны 17 раненых, с таджикской –

Из-за напряженной ситуации на территории айылных аймаков Ак-Татыр, Ак-Сай и Самаркандек ввели режим ЧП. Перекрыт участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана. Военные с обеих сторон начали применять оружие — пулеметы, автоматы и минометы.

Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Спецслужбы Кыргызстана и Таджикистана сообщают разные версии начавшегося конфликта и обмениваются взаимными обвинениями.

По версии спецслужб Кыргызстана, таджикская сторона «намеренно спровоцировала конфликт». «Пограничные войска ГКНБ Таджикистана провоцируют мирное население к кровопролитным действия», — говорится в сообщении.

По версии таджикской стороны, Кыргызстан в «одностороннем порядке оккупировал водораспределительный пункт «Головной», и использует бойцов спецназа, переодетых в гражданскую форму, против мирного населения».