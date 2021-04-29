Депутатка Наталья Никитенко на своей странице в фейсбуке обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой срочно начать переговоры с президентом Таджикистана.

Никитенко отмечает, что нынешняя ситуации на границе очень напряженная. По её мнению, единственным путём урегулирования текущей ситуации является дипломатический диалог на уровне глав государств.

«Мы стоим в 5 секундах от угрозы войны, чего допустить нельзя категорически! Наши граждане не должны страдать, недопустимо вовлекать страну в военные конфликты!» — написала депутатка.

Никитенко считает, что нынешней власти свойственно «подходить ко всем вопросам методом лихой кавалерийской атаки, налететь, шашками помахать, и потом будет что будет, главное, как мы красиво смотримся на белом коне».

Депутатка отмечает, что проблемы воды и земли невероятно сложные и недоумевает, почему власти не отреагировали раньше на сигналы, которые привели к конфликту

«Все эти сигналы были очень давно, ситуацию подогревали непродуманными заявлениями с двух сторон. А где предупредительная, своевременная работа по предотвращению? Или все их усилия направлены исключительно на гонения за гражданскими активистами и блогерами и давлению на бизнесменов?

И особенно печально, что именно в этот момент, когда мы в шаге от войны, председатель ГКНБ и главный ответственный за границу, уезжает за рубеж на лечение*! Может сейчас пора взять всю ответственность на себя? Пришло время?» — пишет Никитенко.

* Днём 29 апреля стало известно, что 28 апреля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел на лечение за рубеж. Позже сам Ташиев в Фейсбуке написал, что вылетел в Германию, чтобы поправить здоровье. Но он сообщил, что возвращается обратно страну из-за ситуации в Баткенской области.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях до сих пор слышна стрельба. ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”, расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района».

Сейчас известно об 11 пострадавших с кыргызской стороны, и как минимум 9 человек пострадали с таджикской стороны.

На место конфликта прибыл замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Он координирует ситуацию и принимает меры по локализации конфликта. Также в Баткенскую область отправился глава МЧС Бообек Ажикеев.

А президент Садыр Жапаров провёл оперативное совещание членами правительства и поручил первому вице-премьер-министру Артёму Новикову урегулировать и изучить сложившуюся на границу ситуацию.

В Ак-Татырском, Ак-Сайском и Самаркандексом айыл окмоту Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Полномочное представительство правительства в Баткенской области сообщило о том, что участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана перекрыт.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

Погранслужба Таджикистана заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком».

В ведомстве заявили, что гидросооружение построено ещё в 1968 году и полностью находится на территории Таджикистана.

«Однако Кыргызстан в одностороннем порядке оккупировал это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму», — сообщили в погранслужбе Таджикистана.

В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».