Прекращение огня

Кыргызский МИД сообщил, что стороны конфликта договорились прекратить огонь с 20:00 часов. По словам главы МИД Руслана Казакбаева, переговоры ведутся не только между министерствами, но и на «высших уровнях власти».

«В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации. Также стороны договорились в течении самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации», — сообщил МИД.

Военную технику, собранную у зоны конфликта, представители обеих странах должны вернуть на прежнюю дислокацию.

Конфликт стал причиной переговоров и премьеров двух стран. Находящийся в Казани Улукбек Марипов переговорил с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой — оба решили, что силовое решение ситуации на границах недопустимо.

Погибшие

К вечеру 29 апреля известно о как минимум 30 пострадавших кыргызстанцах и одном погибшем. По информации таджикских СМИ, погибли также трое граждан Таджикистана, еще 31 человек получил ранения. Среди раненных — мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, его состояние оценивают, как стабильное.

«Головной» и погранслужбы

Конфликт начался еще 28 апреля. Ранее ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”*, расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

*«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

По последней информации, озвученной 29 апреля, «Головной» перешел под контроль Кыргызстана. Еще до прекращения огня полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщал СМИ о том, что стрельба началась и на приграничной территории в Лейлеке.

Кроме того, ГКНБ Кыргызстана сообщал о нападении на кыргызские погранзаставы и захват таджикской погранзаставы в ответ.

«Около 17:00 часов таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан. По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства», — сообщало ведомство ранее.

Эвакуация

Из-за конфликта на безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района.

Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

«Красный Полумесяц провел оценку нужд и потребностей в местах размещения людей. В настоящее время в четырех школах размещен 631 человек, из них 409 детей. 193 человека были размещены в микрорайоне Кызыл-Жол и 18 человек остались у родственников в городе Баткене. Среди перемещенных людей есть младенцы и беременные женщины», — сообщила организация.