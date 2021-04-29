Пресс-служба президента Республики Татарстан сообщила, что премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов еще 28 апреля прибыл с рабочим визитом в Казань.

Основная цель визита Марипова в Россию – участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. В мероприятии также принимают участие премьер-министры России, Беларуси и Казахстана Михаил Мишустин, Роман Головченко и Аскар Мамин.

В поездке Марипов также должен провести ряд двусторонних встреч, встретиться с представителями деловых кругов Татарстана, а также посетить особую экономическую зону «Иннополис».

После обострения конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана жители приграничных сел Баткенской области требуют, чтобы к ним приехали президент Садыр Жапаров, премьер-министр Улукбек Марипов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Кроме того, участники митинга из-за конфликта на приграничных с Таджикистаном территориях в Бишкеке также потребовали первых лиц государства выйти к ним – по их мнению, они должны поехать в Баткенскую область.

Главы и председателя комиссии по вопросам границ Камчыбека Ташиева сейчас тоже нет в Кыргызстане. А президент Садыр Жапаров поручил решить проблему с конфликтом на границу вице-премьеру Артему Новикову.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях до сих пор слышна стрельба. ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”*, расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района».

*«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

На место конфликта прибыл замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Он координирует ситуацию и принимает меры по локализации конфликта.

Сейчас в Ак-Татырском, Ак-Сайском и Самаркандексом айыл окмоту Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Полномочное представительство правительства в Баткенской области сообщило о том, что участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана перекрыт.

С кыргызской стороны сейчас известно уже об 11 пострадавших, с таджикской стороны, как минимум 9 человек пострадали.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

Погранслужба Таджикистана заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком».

В ведомстве заявили, что гидросооружение построено ещё в 1968 году и полностью находится на территории Таджикистана.

«Однако Кыргызстан в одностороннем порядке оккупировал это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму», — сообщили в погранслужбе Таджикистана.

В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».