Спикер парламента и соратник президента Талант Мамытов вышел к участникам митинга из-за приграничного конфликта в Баткене, собравшимся у дома правительства.

Ранее участники митинга требовали, чтобы к ним вышли президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и премьер Улугбек Марипов — однако последних двух политиков не оказалось в Кыргызстане.

По словам Мамытова, президент держит все под контролем, а парламент работает над тем, чтобы решить конфликт на границе «дипломатическим путем» — тем временем, ГКНБ сообщил о нападении на три кыргызские погранзаставы и захват одной таджикской. Кроме того, погиб один кыргызстанец.

«Наша главная цель — урегулировать эту ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан. Но есть некоторые люди, которые хотят воспользоваться этой ситуацией и стараются распространять фейковую информацию.

Наш президент уже сегодня сам провёл оперативное совещание и контролирует всё. Вот Жогорку Кенеш, мы провели внеочередное заседание и обсудили это. Мы работаем над тем, чтобы решить это дипломатичным путём», — рассказал Мамытов. Таджикистану пообещали отправить ноту, кроме того, известно о том что МИД двух стран начали переговоры.

Упоминание о фейках и провокаторах не понравилось некоторым участникам митинга.

«Не говорите провокатор. Провокаторов нет», — прокричали они ему.

В ответ политик заявил, что «народные избранники» «готовы отдать жизнь за землю».

«Я вас прошу, мы как народные избранники пришли к вам. Мы не убегаем от этого. Если потребуется, то каждый готов отдать жизнь за свою землю», — сказал Мамытов.

Конфликт на границе

28 апреля на границе Кыргызстана с Таджикистаном начался конфликт. Около 100-150 граждан двух стран сначала закидали друг друга камнями. Утром 29 апреля началась стрельба. За два дня погиб один кыргызстанец, известно о 16 пострадавших гражданах Кыргызстана и девяти пострадавших таджикистанцах. В глаз одного из кыргызстанцев попала пуля.

В Ак-Татырском, Ак-Сайском и Самаркандексом айыл окмоту Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны конфликта уже эвакуировали более 800 человек. На безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Погранслужба Таджикистана заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызстана.

В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».