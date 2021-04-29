Центр госсанэпиднадзора в Бишкеке ввел дополнительные ограничения из-за уже месяц не снижающегося числа заболевших коронавирусом. Более двух недель назад город записали в «красную зону» и на местном уровне пообещали ввести ограничения.

Согласно предписанию, «до улучшения эпидемиологической ситуации» запрещены фестивали, флешмобы, крупные мероприятия в библиотеках, музеях и других учреждениях. О своем уходе на карантин на неопределенный срок уже заявили театр опера и балета и другие учреждения.

Вместе с этим предписания получили храмы и мечети города — им ограничили проведение коллективных молитв, культовых собраний, а также запретили готовить и раздавать пищу для малоимущих на своей территории.

Предписание для Храма святого Владимира опубликовала в Facebook сестра спасения Отдела социального служения и благотворительности при Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Алена Иванова.

ВНИМАНИЕ! Вот такую бумагу сегодня принесли из Центра санитарно-эпидемиологического надзора. Особенно нам "понравилось"... Опубликовано Аленой Ивановой Среда, 28 апреля 2021 г.

«Это ежедневно почти 100 человек разных национальностей и разного вероисповедания, для которых это единственная возможность ПОЕСТЬ ГОРЯЧУЮ ЕДУ, а для некоторых и остаться в живых. Мы не можем оставить людей голодными. Мы будем продолжать кормление, соблюдая санитарно-гигиенические нормы. Впрочем, как и всегда», — написала она.

При этом никакой альтернативы государство для малоимущих предоставить не может: в городе есть муниципальные приюты для бездомных, а точек с питанием для малоимущих — нет.

После того, как в социальных сетях люди начали возмущаться таким решением, глава столичного Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев объяснил журналистам, что на кормление приходит слишком много людей.

«Толпу [пусть] не собирают. И очередь желательно не собирать. В контейнеры [кладут еду] и раздают. Собирают же они толпу. А сейчас растет [заболеваемость] коронавирусом», — пояснил Кундашев Kaktus.media.

Однако на момент публикации материала религиозным организациям другого варианта предписания, разрешающего раздачу еды малоимущим при соблюдении ряда правил, не поступило.

Эпидситуация в Бишкеке

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Почти каждый день врачи фиксируют около 200-300 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.

Также 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.

На брифинге 6 апреля замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.

20 апреля мэрия столицы отменила массовые мероприятия на День города — 29 апреля и День Победы — 9 мая из-за напряженной эпидситуации в Бишкеке. Позже первый вице-премьер-министр Артём Новиков предложил развернуть с 3 мая дополнительные стационары из-за ухудшения эпидситуации в Бишкеке.

Фото: www.miloserdie.kg