Известная в Кыргызстане художница Татьяна Зеленская опубликовала в своих соцсетях иллюстрацию, посвященную событиям на кыргызско-таджикской границе.

На иллюстрации изображена плачущая и охваченная огнём девочка в образе цветка Айгуль.

Иллюстрация: Художница Татьяна Зеленская

«Как можно было такое допустить?! Остановите огонь! Баткен, плачу вместе с тобой», — подписала работу Зеленская.

В ходе вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 13 кыргызстанцев. В их числе – 12-летняя Мадина Рахматжанова из села Лейлек Баткенской области.

Конфликт начался ещё 28 апреля — тогда местные жители с обеих сторон закидали друг-друга камнями. 29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран. Вечером того же дня стороны договорились прекратить огонь и отвести войска.

Несмотря на это в полпредстве Баткенской области 30 апреля сообщили, что временами на приграничных территориях в Лейлекском районе идет стрельба.

Айгуль, или лунный цветок (Рябчик Эдуарда) — травянистое растение, эндемик юга Кыргызстана. Оно растет в Баткенской области, и является символом региона. Растение относится к исчезающим видам и занесено в Красную книгу.