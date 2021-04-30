Юрист Замир Жоошев на своей странице в фейсбук сообщил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев находится в предынфарктном состоянии.

По словам Жоошева, 1 апреля после жалоб и осмотра Атамбаева врач Национального центра кардиологии сделал предварительный диагноз и выявил коронарную болезнь сердца, стенокардии, атеросклероз и кальциноз коронарных артерий.

«При личной беседе врач пояснил мне, что кальциноз коронарных артерий как раз свидетельствует о предынфарктном состоянии пациента», — пояснил Жоошев.

Адвокат добавил, что 2 апреля Атамбаева осмотрел еще один врач. По результатам осмотра, из-за болей в пояснице бывшему президенту рекомендовали ограничить положение сидя.

По словам Жоошева, 14 апреля судья, рассматривающий дело по событиям в селе Кой-Таш в августе 2019 года, назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить состояние здоровья Атамбаева.

«Надеюсь по итогам экспертизы экс-президенту Алмазбеку Шаршеновичу будет предоставлена возможность получить полноценное медицинское лечение в Кыргызстане или зарубежом», — отметил Жоошев.

Сейчас Атамбаев находится в колонии №47 по решению Первомайского районного суда Бишкека. Жоошев сообщил журналисту «Клоопа», что в апреле 2021 года суд принял решение оставить Атамбаева под стражей до 7 июня.

Адвокат уже не первый раз озвучивает информацию о проблемах со здоровьем бывшего президента. Еще в январе этого года Жоошев говорил, что у Атамбаева есть две грыжи позвоночника, из-за которых он не может просидеть «даже недолгое время». Также адвокат сказал, что у Атамбаева есть и другие заболевания, в том числе, связанные с сердцем.

Кроме этого, из-за проблем со здоровьем Атамбаев зачастую не мог принимать участие в судебных заседаниях. По этой же причине политика перевели из СИЗО ГКНБ в колонию №47.

Дела в отношении Атамбаева

В ноябре 2020 года Верховный суд отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Эти инстанции признали его виновным в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда пресс-служба Верховного суда сообщила, что дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека.

Также известно, что Атамбаев проходит также делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека, строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и событиях в селе Кой-Таш при штурме его дома спецназом ГКНБ.

Жоошев ранее не раз заявлял о том, что суд должен отпустить Атамбаева из колонии, так как дело по Батукаеву отправили на пересмотр.

По словам юриста, по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны были выпустить из колонии.

Атамбаев и дело Батукаева

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили еще весной 2019 года. Самого Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Однако позже выяснилось, что справка оказалась поддельной.

Расследование по делу Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало бывшего президента на допрос по делу об освобождении Батукаева.

Но Атамбаева проигнорировал все три вызова на встречу со следователем, что и стало причиной штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

После двух дней противостояния со сторонниками бывшего президента, силовики все же задержали Атамбаева. При спецоперации погиб один спецназовец и около 100 человек, находившихся в резиденции в тот день пострадали. Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.