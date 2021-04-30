Возле кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области в пожаре пострадали дома и магазины местных жителей. Об этом сообщила агентству Sputnik пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова.

По ее словам, в 01:00 30 апреля, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, все еще шла перестрелка в сёлах Арка, Достук, Жаштык Жаны-Жерского айыльного аймака.

«В селе Максат горят дома кыргызстанцев. Местные жители эвакуированы в села Маргун, Дархун и Даргас. Кроме этого, в селе Арка подожгли автозаправки и торговые точки, расположенные вдоль дороги», — сообщили в УВД Баткенской области.

В соцсетях распространяются видео о «поджогах таджикской стороной домов кыргызстанцев» в селе Максат, Лейлекского района — съёмку вели таджикистанцы.

Местная жительница рассказала агентству 24.kg, о том, что кыргызские пограничники «покинули населённый пункт», а жители села просили о помощи.

«Военную часть в Максате полностью сожгли. Все жители успели убежать. Нас сначала обстреливали, теперь, окружив село, поджигают наши дома. По Максату ходят военные и граждане Таджикистана. На данный момент, на 01.00, по нашим подсчетам — подожгли 16 домов. Кыргызских военных в селе и так было немного, но они ушли и сейчас находятся за пределами села», — заявили местные жители.

Информацию о перестрелке опроверг губернатор Баткенской области Омурбек Суваналиев.

«Ночью не было никаких столкновений, они были остановлены после 20:00. Были зафиксированы определенные одиночные выстрелы из гражданского состава, были пожары в нескольких населенных пунктах. Это последствие всех боевых столкновений. Сейчас здесь стрельбы нет. Мы рассмотрим ущерб, сколько сгорело», — сказал он.



Ранее сообщалось, что 29 апреля начался пожар в селе Кок-Таш — распространялось видео горящих домов, однако администрация Баткенской области опровергла эту информацию. Однако подтвердилась информация о пожаре на пограничной заставе «Достук» — об этом сообщил ГКНБ.

Вечером между главами МИД двух стран были достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации. Государственная пограничная служба Кыргызстана при ГКНБ сообщала, что на 23:45 в селе Кок-Таш огонь был прекращен.

По данным Минздрава на 07:50 30 апреля, количество погибших кыргызстанцев в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе составило 13 человек. Количество пострадавших –134 гражданина Кыргызстана. По информации “Спутника Таджикистан”, со стороны Таджикистана погибли трое и ранен 31 житель, среди них — мэр Исфары.