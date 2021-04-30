Экс-замглавы МВД Курсан Асанов и бывший глава Финпола Сыймык Жапыкеев обратились к президенту Садыру Жапарову. Они оба готовы отправиться в Баткен, если прикажут.

По словам Асанова, сейчас территориальная целостность страны оказалась «в небывалой опасности».

«Я имею большой опыт в разрешении приграничных конфликтов, прекращении межнациональных беспорядков и ведении переговоров между противоборствующими сторонами. И если в этот ответственный исторический час мне Родиной будет поручена определенная задача, я готов с честью исполнять ее, не щадя собственной жизни», — заявил он.

Жапыкеев же заявил, что 30 офицеров расформированного Финпола готова выехать в Баткен если прикажут.

«Штаб Финполиции, спецназ, опера, следователи, офицеры, все мы должны бороться за спокойствие нашей земли, государства и народа. Разрешите нам, президент. Финполицию до конца не расформировали», — сказал он.

Аппарат президента же сообщил, что ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области стабилизировалась и находится под контролем Садыра Жапарова.

«В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим госорганам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров. Правительственная рабочая группа продолжает свою работу, вся помощь, медикаменты, провизия доставляются в Баткенскую область без замедления», — говорится в сообщении.

Конфликт на границе

Конфликт начался еще 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной»*.

*«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Пограничники обеих стран обвинили друг-друга в начале конфликта.

Вечером 29 апреля стороны договорились прекратить огонь с 20:00 часов и отвести войска.

Эвакуация и пострадавшие

Из-за конфликта на безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района.

Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

«Красный Полумесяц провел оценку нужд и потребностей в местах размещения людей. В настоящее время в четырех школах размещен 631 человек, из них 409 детей. 193 человека были размещены в микрорайоне Кызыл-Жол и 18 человек остались у родственников в городе Баткене. Среди перемещенных людей есть младенцы и беременные женщины», — сообщила организация.

Эвакуированных в основном разместили в зданиях школ.

По состоянию на 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека.

Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» опираясь на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.