Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что Камчыбек Ташиев отправился в Баткенскую область, где ранее на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт.

Ранее, 28 апреля, Ташиев вылетел в Германию на лечение. В этот же день приграничном районе произошел конфликт, тогда он сообщил, что возвращается в Кыргызстан.

Камчыбек Ташиев является не только главой ГКНБ Кыргызстана, но и возглавляет делегацию правительства по делимитации и демаркации государственных границ.

В его отсутствие решать проблемы границ и разбираться с конфликтом были вынуждены вице-премьер Артем Новиков и МИД.

Конфликт на границе

Конфликт в приграничном районе Баткенской области начался 28 апреля. Тогда около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”*, расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

*«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

По последней информации, озвученной 29 апреля, «Головной» перешел под контроль Кыргызстана. Еще до прекращения огня полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщал СМИ о том, что стрельба началась и на приграничной территории в Лейлеке.

Кроме того, ГКНБ Кыргызстана сообщал о нападении на кыргызские погранзаставы и захват таджикской погранзаставы в ответ.

Из-за произошедшего конфликта на границе в безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

По состоянию на 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека. Всего известно о 134 пострадавших.

25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное. Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» опираясь на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.