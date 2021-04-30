30 апреля глава села Интернационал Лейлекского района Мырзабек Жумабаев был взят в заложники. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД Баткенской области.

По словам пресс-секретаря ведомства Дамиры Юсуповой, таджикские войска вошли в дома кыргызстанцев на участке «Жилой дом» в селе Интернационал. Некоторые дома были сожжены.

Жумабаев был взят в заложники, когда он поехал в село, чтобы забрать тела двоих погибших.

Издание Sputnik Таджикистан, опираясь на источники в Исфаринском акимиате, опровергло информацию о захвате Жумабаева в заложники.

«Глава села Борбордук Баткенской области не был взят в заложники», — сообщило издание.

Конфликт на границе начался 28 апреля — к утру 30 апреля было известно уже о 13 погибших кыргызстанцах и порядке десяти погибших таджикистанцах. Хотя вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня, различные источники, в том числе официальные, сообщали о сложной обстановке в отдельных районах Баткенской области — там слышались выстрелы.

Администрация президента сообщила, что ситуация на границе находится под контролем Садыра Жапарова. Кроме того, в Кыргызстан вернулся — и направился в Баткен — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В Баткенской области также находится вице-премьер Артем Новиков, отправленный разбираться с конфликтной ситуацией еще накануне.