Пресс-служба полпредства Баткенской области сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской и Согдийской областей.

Заявление

В совместном заявлении говорится, что созданная по инициативе правительств Кыргызстана и Таджикистана комиссия по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах двух стран обсудила причины и последствия конфликта.

В итоге представители обеих республик пришли к выводу:

прекратить вооруженный конфликт;

отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации;

принять меры по недопущению эскалации напряженности;

создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации этих мер;

создать соответствующие стабилизирующие условия для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

Совместное заявлении по приграничному конфликту подписали глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и полпред правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Протокол

Кроме того, Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол. В нём говорится, что делегации Кыргызстана и Таджикистана «основываясь добрососедским отношениями и во исполнение ранее принятых межгосударственных соглашений, пришли к обоюдному согласию»:

прекратить боевые действия на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области с 19:30 29 апреля;

отвести войска и военную технику с приграничных участках Баткенской области и Согдийской области в места их постоянной дислокации;

продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области;

создать рабочую группу из числа сотрудников пограничных войск, органов безопасности и внутренних дел обоих государств по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей указанных в этом протоколе.

Ранее кыргызский МИД сообщил, что стороны конфликта договорились прекратить огонь с 20:00 часов и отвести войска.

До этого в российской Казани встретились премьер-министры двух стран Улукбек Марипов и Кохир Расулзода. Темой переговоров стала сложившаяся ситуация на кыргызско-таджикской границе — оба решили, что силовое решение ситуации на границах недопустимо.

Конфликт на границе

Конфликт начался еще 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы.

ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”*, расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

*«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

По последней информации, озвученной 29 апреля, «Головной» перешел под контроль Кыргызстана. Еще до прекращения огня полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщал СМИ о том, что стрельба началась и на приграничной территории в Лейлеке.

Кроме того, ГКНБ Кыргызстана сообщал о нападении на кыргызские погранзаставы и захват таджикской погранзаставы в ответ.

«Около 17:00 часов таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан. По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства», — сообщало ведомство ранее.

Эвакуация и пострадавшие

Из-за конфликта на безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района.

Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

«Красный Полумесяц провел оценку нужд и потребностей в местах размещения людей. В настоящее время в четырех школах размещен 631 человек, из них 409 детей. 193 человека были размещены в микрорайоне Кызыл-Жол и 18 человек остались у родственников в городе Баткене. Среди перемещенных людей есть младенцы и беременные женщины», — сообщила организация.

По состоянию на 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека.

Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» опираясь на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.

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