Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмоном 30 апреля поговорили по телефону и обсудили конфликт на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщают пресс-службы кыргызского и таджикского президентов.

Переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области.

По данным аппарата президента Кыргызстана, главы государств договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая.

В релизе на сайте президента Таджикистана указывается, что именно Рахмон пригласил Жапарова посетить Душанбе с официальным визитом «в ближайшее удобное время».

«Приглашение было с удовлетворением принято президентом Кыргызстана. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», ― говорится в сообщении.

В сообщениях аппаратов президентов обеих стран подчеркивается, что решение вопросов таджикско-кыргызских отношений будет проходить «мирным путем» и «в духе добрососедства и взаимопонимания путем переговоров и консультаций».

Таджикская сторона сообщила, что важно последовательно выполнять договоренности, чтобы не допустить эскалации конфликта, «в частности по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время».

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена поддерживать стабильную ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 30 апреля 18:00 известно о 31 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 154 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.

Из зоны конфликта эвакуировано 6786 граждан Кыргызстана. Из них 2100 взрослые, а 4686 — дети.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.