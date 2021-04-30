За последние сутки, на 30 апреля, в Кыргызстане скончались шесть пациентов с COVID-19. Двое из них — в Бишкеке, и по двое умерших в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Всего за время пандемии ушли из жизни 1 604 человека. Об этом сообщил Республиканский штаб.

За сутки также выявили 331 новый случай заражения COVID-19. Новые случаи есть в каждом регионе, кроме Баткенской области.

Бишкек – 172;

Ош – 4;

Чуйская область – 71;

Ошская область – 6;

Таласская область – 3;

Нарынская область – 3;

Иссык-Кульская область – 6;

Джалал-Абадская область – 3.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 95 275 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 268 человек. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 89 191 человека.

Среди медработников выявили шесть новых случаев заражения — по три в Бишкеке и в Чуйской области. За все время пандемии зарегистрировали 4 422 случая заражения COVID-19 среди медработников. С выздоровлением выписали 4 344 медика.