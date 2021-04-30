После начала приграничного конфликта на кыргызско-таджикской границе из Лейлекского и Баткенского районов эвакуировали более 20 тысяч человек. Большую часть из них разместили в зданиях школ.

Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, минздравсоцразвития накануне отправило 54 тонны продуктов питания в Баткенскую область и готовит список необходимых медикаментов. Еще 54 тонны продуктов и предметов первой необходимости прибыли ночью спецбортом из ОАЭ — по данным пресс-службы МИД, груз уже отправили на юг страны.

Красный Полумесяц Кыргызстана также провел первый сбор гумпомощи —- в Баткенскую область из Бишкека и Оша отправлены гигиенические наборы и теплые одеяла, а также детские принадлежности и игрушки. Реквизиты для сбора средств тут.

Спецсчет для поддержки баткенцев, куда могут перечислить деньги физические и юридические лица, открыли в аппарате правительства. Его сотрудники решили отдать согражданам, пострадавшим в ходе столкновений на границе с Таджикистаном, однодневную зарплату.



В Оше собирает гумпомощь мэрия города — там тоже открыли специальный расчетный счет. Кроме того, в соседнюю область оттуда уже отправлена партия гуманитарной помощи. Также сбором средств и необходимого беженцам в южной столице занимается инициативная группа молодежи.

В Бишкеке сотрудники мэрии перечислят однодневную заработную плату на специальный счет для баткенцев. Также в каждом из акимиатов заработали точки сбора гуманитарной помощи. Первая часть собранного отправится на юг уже сегодня вечером. Кроме того, муниципалитет столицы открыл спецсчет по добровольным сборам для эвакуированных.

Неформальное объединение волонтерских групп «Лучи Добра», «Самолет», «Поколение Бест» открыло семь точек сбора. Они — тут. Первая партия груза отправится на юг уже сегодня.

Движение «Биздин Бишкек», дружины которого защищали столицу во время октябрьских событий, также начало сбор гуманитарной помощи. Присоединиться можно тут.

На Иссык-Куле сбор гумпомощи идет в Караколе в здании местного муниципалитета. Кроме того, его сотрудники перечислят однодневную зарплату в помощь баткенцам.

Приграничный конфликт

Конфликт в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Тогда около 150 граждан двух стран закидывали друг друга камнями, 29 апреля военные обеих стран применили оружие.

В результате вооруженного конфликта было эвакуировано 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

Известно также о 13 погибших кыргызстанцах и 134 пострадавших в результате приграничного конфликта. Вместе с этим Пограничная служба ГКНБ ранее сообщила, что во время вооруженного столкновения погибли трое военнослужащих и еще 20 получили ранения — двое находятся в тяжелом состоянии.

Власти Кыргызстана в лице президента Садыра Жапарова уже принесли соболезнования кыргызстанцам, потерявшим родных и близких. Экс-премьеры Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Джоомарт Оторбаев, Игорь Чудинов и Темир Сариев тоже выступили с обращением, где выразили соболезнования согражданам и призвали к миру.

Свои слова соболезнования и поддержки также кыргызстанцам высказали и в МИД России.