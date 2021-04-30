Министр обороны Таалайбек Омуралиев встретился с жителями Баткенской области и призвал людей не поддаваться эмоциям. Также он добавил, что у государства достаточно сил и ресурсов для защиты жителей.

«Ночью произошла двухминутная перестрелка, но это не серьезно. Молодежь услышала перестрелку и требует оружия, но так не пойдет», — отметил министр.

Также министр предложил собравшимся возле областной администрации записаться добровольцами, но для этого желающие должны иметь при себе военный билет.

Ранее не поддаваться эмоциям и провокациям просил президент Садыр Жапаров. Он сказал, что Кыргызстан всегда может прийти к общим договоренностям с Таджикистаном. А 30 апреля пресс-служба президента сообщила, что конфликт на границе находится под его контролем.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Стороны договорились прекратить применение оружия только к вечеру 29 апреля.

На 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека.

Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» опираясь на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.