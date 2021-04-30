В полпредстве Баткенской области и МЧС рассказали об эвакуированных мирных жителях из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе.

По данным полпредства, из Лейлекского района в безопасное место вывезены 13,5 тысяч человек. А из Баткенского района в город Баткен привезли 7 093 человека.

Эвакуированным оказывают помощь местные службы гражданской обороны и доставляют гуманитарную помощь. Их в основном разместили в зданиях школ.

Фото: МЧС

Также, по данным МЧС, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов. В селе Ак-Сай загорелась одна пожарно-спасательная часть МЧС.

Сгорели дома в Лейлекском районе в селе Кулунду — 2 дома и в селе Максат — 10 жилых домов. Кроме этого сгорела одна школа в этом районе.

В Баткенском районе сгорели 9 жилых домов, 10 АЗС, 2 ресторана, 8 магазинов, одно казино REMI* и одна погранзастава.

* В Кыргызстане с 1 января 2012 года был введён запрет на казино и официально они не работают. В 2015 году под запрет попала деятельность тотализаторов и букмекерских контор.

Конфликт на границе

Конфликт начался еще 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной»*.

* «Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Пограничники обеих стран обвинили друг-друга в начале конфликта.

Вечером 29 апреля стороны договорились прекратить огонь с 20:00 часов и отвести войска. Также стороны подписали протокол об урегулировании вооруженного конфликта на приграничных районах.

Но несмотря на это в полпредстве Баткенской области 30 апреля сообщили, что временами на приграничных территориях в Лейлекском районе идет стрельба.

Пострадавшие

По состоянию на 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, среди них девочка 2008 года рождения из Лейлека.

Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» опираясь на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.