Первый вице-премьер-министр Артём Новиков посетил Баткенскую областную больницу. Там он совершил обход людей получивших ранения в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«Правительством проводится комплексная работа по всем направлениям […] в случае необходимости дополнительный медперсонал будет направлен из других областей, в том числе из Бишкека. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве», — сообщил он.

Новиков прибыл в Баткен вечером 29 апреля. По поручению президента Садыра Жапарова, его назначили главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской госгранице. Сейчас он находится в Баткенской области.

Всего на 7:50 30 апреля известно о 134 раненых кыргызстанцах, из которых скончались 13 человек. В числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека.

У пострадавших врачи зафиксировали огнестрельные и осколочные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы и другие увечья.

Также минздрав уже второй день отправляет медиков в Баткенскую область для оказания помощи потерпевшим. Всего отправлен 31 медработник, среди них и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Конфликт на границе

Конфликт начался еще 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной»*.

* «Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Пограничники обеих стран обвинили друг-друга в начале конфликта.

Вечером 29 апреля стороны договорились прекратить огонь с 20:00 часов и отвести войска. Также стороны подписали протокол об урегулировании вооруженного конфликта на приграничных районах.

Но несмотря на это в полпредстве Баткенской области 30 апреля сообщили, что временами на приграничных территориях в Лейлекском районе идет стрельба.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что стороны во второй раз договорились отвести войска.