Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Он заявил, что воспринял информацию о вооруженном столкновении двух стран с глубокой обеспокоенностью.

«Кыргызский и таджикский народы являются братскими [для Казахстана], нас объединяют общая история и культурные ценности. Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение», – сказал Токаев.

Президент Казахстана поприветствовал достигнутую между представителями республик договоренность о прекращении огня и отводе военных сил из зоны конфликта. По его словам, он лично готов приложить усилия для решения конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Ранее МИД Узбекистана обратился к Кыргызстану и Таджикистану из-за конфликта, разгоревшегося на приграничной территории в Баткенской области.

«Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности», — обращается к странам Узбекистан.

В ведомстве добавили, что Ташкент готов оказать содействие в урегулировании конфликта.

Реакция ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Он отметил, что «конфликт на границе должен быть прекращен, разрядить ситуацию нужно мирным путем».

«В ОДКБ считают, что данный конфликт должен был прекращен. Его нужно решить мирным путем. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта», – цитирует генсека ОДКБ пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, во время заседания ОДКБ в Душанбе Станислав Зась обсудил сложившуюся ситуацию с секретарями советов безопасности Кыргызстана Рыскелди Мусаевым и Таджикистана Насрулло Махмудзодой.

29 апреля в Душанбе состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, 27 апреля – заседание Совета министров обороны ОДКБ.

В ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан и Беларусь. Организация создана в целях «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов организации».

ООН «следит с беспокойством»

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН с беспокойством следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения. Мы также в курсе, что и Таджикистан, и Кыргызстан заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это», – сказал Хак.

Он добавил, что ООН призывает обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем.

Приграничный конфликт

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области начался 28 апреля, когда около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

На следующий день, 29 апреля на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Тогда ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”, расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

Из-за произошедшего конфликта на границе в безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

По состоянию на 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека. Всего известно о 134 пострадавших.

25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное. Пострадавшие есть и с таджикской стороны. ИА «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило о более 90 пострадавших и около 10 погибших.