Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ сообщила, что 29 апреля во время боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погибли три военнослужащих. Погибшие были из отряда спецназа Госкомитета нацбезопасности «Бору».

Кроме этого, по данным службы, в результате вооруженного конфликта 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

«Личный состав приносит соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в Погранслужбе.

Также по данным Погранслужбы, 29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты.

«На вертолете “Ми-24” с воздуха таджикская сторона обстреляла местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области», — добавили в службе.

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля когда около 150 граждан двух стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили оружие.

В результате вооруженного конфликта было эвакуировано 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

По данным на утро 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека. Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.