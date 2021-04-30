Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля обсудил конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области с президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

По данным пресс-службы главы Кыргызстана, Жапаров и Мирзиёев обсудили текущую обстановку и способы разрешения приграничного конфликта.

Оба президента также отметили «необходимость скорейшего урегулирования всех разногласий между Кыргызстаном и Таджикистаном» при помощи дипломатического диалога.

В телефонном разговоре с Рахмоном, Мирзиёев также обсудил решение мирного урегулирования конфликта на границе двух стран.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Мирзиёев и Рахмон подчеркнули «важность решения всех имеющихся вопросов исключительно путем переговоров и консультаций».

Конфликт на границе двух стран

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 30 апреля 18:00 известно о 31 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 154 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.

Из зоны конфликта эвакуировано 6786 граждан Кыргызстана. Из них 2100 взрослые, а 4686 — дети.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.