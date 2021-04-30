Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля обсудил конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области с президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.
По данным пресс-службы главы Кыргызстана, Жапаров и Мирзиёев обсудили текущую обстановку и способы разрешения приграничного конфликта.
Оба президента также отметили «необходимость скорейшего урегулирования всех разногласий между Кыргызстаном и Таджикистаном» при помощи дипломатического диалога.
В телефонном разговоре с Рахмоном, Мирзиёев также обсудил решение мирного урегулирования конфликта на границе двух стран.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Мирзиёев и Рахмон подчеркнули «важность решения всех имеющихся вопросов исключительно путем переговоров и консультаций».
Конфликт на границе двух стран
Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.
По данным минздрава, на 30 апреля 18:00 известно о 31 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 154 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.
Из зоны конфликта эвакуировано 6786 граждан Кыргызстана. Из них 2100 взрослые, а 4686 — дети.
Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.