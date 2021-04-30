Президент России Владимир Путин готов стать посредником в решении конфликта Кыргызстана и Таджикистана. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщило «РИА Новости».

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ*, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал», — сказал Песков.

* В ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан и Беларусь. Организация создана в целях «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов организации».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «с тревогой следят за резким обострением ситуации на границе братских Кыргызстана и Таджикистана».

«Призываем стороны путем дальнейших переговоров — в духе союзничества и добрососедства — выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения подобных инцидентов», — сказала она.

Также свою обеспокоенность вооруженном конфликтом на границе выразили Узбекистан и Казахстан. Соседи призвали Кыргызстан и Таджикистан «немедленно прекратить столкновения». Такие же заявления сделали в ООН и ОДКБ.

Конфликт на границе

Конфликт начался еще 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной»*.

* «Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Пограничники обеих стран обвинили друг-друга в начале конфликта.

Вечером 29 апреля стороны договорились прекратить огонь с 20:00 часов и отвести войска. Также стороны подписали протокол об урегулировании вооруженного конфликта на приграничных районах.

Но несмотря на это в полпредстве Баткенской области 30 апреля сообщили, что временами на приграничных территориях в Лейлекском районе идет стрельба.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что стороны во второй раз договорились отвести войска. По словам полпреда в Баткенской области Омурбека Суваналиева, ситуация в области стабильная и стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена.

«Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы», — сказал он.

Всего на 7:50 30 апреля известно о 134 раненых кыргызстанцах, из которых скончались 13 человек. В числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека.

У пострадавших врачи зафиксировали огнестрельные и осколочные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы и другие увечья.

Также минздрав уже второй день отправляет медиков в Баткенскую область для оказания помощи потерпевшим. Всего в Баткен отправлен 31 медработник.