Радио “Азаттык” со ссылкой на УВД Баткенской области опубликовало список граждан Кыргызстана, погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Официально власти пока не прокомментировали список погибших.

Гражданские лица:

Каратаев Сагын Калбаевич. Житель села Кок-Таш. Родился 26 июля 1977 года.

Тагаев Суйун Ураимович. Житель города Баткен. Родился 14 марта 1969 года.

Каработоев Алтынбек Джалилович. Житель города Кадамжай. Родился 18 мая 1982 года.

Адбрахманов Баяман Гапарович. Житель города Баткен. 1998 год рождения.

Усон уулу Рашид. Житель города Баткен. 1973 год рождения.

Ганиев Жамшит Кайимович. 1990 год рождения.

Рахматжанова Мадина. 2009 год рождения.

Сайдаров Махаматрасул Махадасавоч. 1985 год рождения.

Военнослужащие:

Манасбек уулу Нурсултан. 1992 год рождения. Войсковая часть №2053. Капитан.

Юлдашев Бекзат Давлатжанович. 1991 год рождения. Войсковая часть 2021. Прапорщик.

Кубанычбеков Эсентур Кубанычбекович. 1991 год рождения. Войсковая часть 2053. Капитан.

Погибшие военнослужащие относились к отряду специального назначения «Бору». Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Всего кыргызская сторона сообщила о 13 погибших. Личности еще двоих погибших устанавливаются.

Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» с ссылкой на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.

Редакция «Клооп» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших при военном столкновении на кыргызско-таджикской границе.