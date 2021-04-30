Радио “Азаттык” со ссылкой на УВД Баткенской области опубликовало список граждан Кыргызстана, погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Официально власти пока не прокомментировали список погибших.
Гражданские лица:
- Каратаев Сагын Калбаевич. Житель села Кок-Таш. Родился 26 июля 1977 года.
- Тагаев Суйун Ураимович. Житель города Баткен. Родился 14 марта 1969 года.
- Каработоев Алтынбек Джалилович. Житель города Кадамжай. Родился 18 мая 1982 года.
- Адбрахманов Баяман Гапарович. Житель города Баткен. 1998 год рождения.
- Усон уулу Рашид. Житель города Баткен. 1973 год рождения.
- Ганиев Жамшит Кайимович. 1990 год рождения.
- Рахматжанова Мадина. 2009 год рождения.
- Сайдаров Махаматрасул Махадасавоч. 1985 год рождения.
Военнослужащие:
- Манасбек уулу Нурсултан. 1992 год рождения. Войсковая часть №2053. Капитан.
- Юлдашев Бекзат Давлатжанович. 1991 год рождения. Войсковая часть 2021. Прапорщик.
- Кубанычбеков Эсентур Кубанычбекович. 1991 год рождения. Войсковая часть 2053. Капитан.
Погибшие военнослужащие относились к отряду специального назначения «Бору». Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.
Всего кыргызская сторона сообщила о 13 погибших. Личности еще двоих погибших устанавливаются.
Всего известно о 134 пострадавших. 25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.
Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.
Пострадавшие есть и с таджикской стороны. «Азия-Плюс» с ссылкой на свои источники сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.
Редакция «Клооп» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших при военном столкновении на кыргызско-таджикской границе.