Около 150 человек 30 апреля сдали кровь в Республиканский центр крови для пострадавших во время конфликтов на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

«В медицинских учреждениях Баткенской области и Бишкека, в которые поступили пострадавшие из зоны конфликта, имеется достаточный объем крови и ее компонентов для оказания помощи. Но если есть желающие сдать кровь для пострадавших соотечественников, это можно сделать в любом центре где принимается кровь», — говорится в сообщении.

Пресс-служба министерства отметила, что желающие сдать кровь в Бишкеке могут прийти в Республиканский центр крови в будние дни с 8:00 утра до 14:00 дня, и в субботу с 8:00 до 11:00 дня.

У доноров рядом должен быть документ удостоверяющий личность — паспорт или водительское удостоверение. Процедура сдачи крови одинаковая по всей Республике.

Ранее Минздрав отправил в Баткен 22 медработника. Сегодня, 30 апреля, в Баткенскую область вылетели министр Алымкадыр Бейшеналиев и 9 медицинских специалистов. В общей сложности из Таласа и Бишкека в Баткен отправили 31 медработника. На данный момент минздравсоцразвития составляет дополнительный список медиков для резерва.

Конфликт на границе двух стран

Конфликт в приграничном районе в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран закидывали друг друга камнями. Позже, 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана стран применили оружие.

В результате вооруженного конфликта было эвакуировано более 400 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Вместе с этим служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

По данным минздрава, на 30 апреля 18:00 известно о 31 погибшем кыргызстанце и 154 пострадавших. Также Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана ранее сообщила, что во время вооруженного столкновения погибли трое военнослужащих и еще 20 получили ранения — двое находятся в тяжелом состоянии.