Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что с 30 апреля из-за эпидемиологической ситуации временно приостанавливает пятничные намазы в мечетях Бишкека и регистрацию на дааваты.
Также остался в силе запрет на проведение ифтаров* в мечетях. Эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в столице.
* Ифтар — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамазан.
В ДУМК призвали кыргызстанцев соблюдать санитарные нормы и не посещать мечети, тех у кого есть какие-либо симптомы коронавируса.
Ранее в ДУМК отмечали, что запретить проведение ифтаров в кафе и ресторанах не могут ввиду отсутствия соответствующих полномочий.
29 апреля Центр госсанэпиднадзора в Бишкеке ввел дополнительные ограничения из-за уже месяц не снижающегося числа заболевших коронавирусом.
Согласно предписанию, «до улучшения эпидемиологической ситуации» храмам и мечетям города ограничили проведение коллективных молитв, культовых собраний, а также запретили готовить и раздавать пищу для малоимущих на своей территории.
Эпидситуация в Бишкеке
Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Почти каждый день врачи фиксируют около 200-300 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.
20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба сказал, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.
27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.
Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.
Также 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.
На брифинге 6 апреля замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.
20 апреля мэрия столицы отменила массовые мероприятия на День города — 29 апреля и День Победы — 9 мая из-за напряженной эпидситуации в Бишкеке.
26 апреля Новиков предложил из-за эпидемиологической ситуации в столице развернуть со следующей недели дополнительные стационары, увеличить количество мобильных бригад медиков в столице — с 20 до 25 и задействовать больше карет скорой помощи.