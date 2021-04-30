Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что с 30 апреля из-за эпидемиологической ситуации временно приостанавливает пятничные намазы в мечетях Бишкека и регистрацию на дааваты.

Также остался в силе запрет на проведение ифтаров* в мечетях. Эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в столице.

* Ифтар — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамазан.

В ДУМК призвали кыргызстанцев соблюдать санитарные нормы и не посещать мечети, тех у кого есть какие-либо симптомы коронавируса.

Ранее в ДУМК отмечали, что запретить проведение ифтаров в кафе и ресторанах не могут ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

29 апреля Центр госсанэпиднадзора в Бишкеке ввел дополнительные ограничения из-за уже месяц не снижающегося числа заболевших коронавирусом.

Согласно предписанию, «до улучшения эпидемиологической ситуации» храмам и мечетям города ограничили проведение коллективных молитв, культовых собраний, а также запретили готовить и раздавать пищу для малоимущих на своей территории.

Эпидситуация в Бишкеке

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Почти каждый день врачи фиксируют около 200-300 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба сказал, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.

Также 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.

На брифинге 6 апреля замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.

20 апреля мэрия столицы отменила массовые мероприятия на День города — 29 апреля и День Победы — 9 мая из-за напряженной эпидситуации в Бишкеке.

26 апреля Новиков предложил из-за эпидемиологической ситуации в столице развернуть со следующей недели дополнительные стационары, увеличить количество мобильных бригад медиков в столице — с 20 до 25 и задействовать больше карет скорой помощи.