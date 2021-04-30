Президент Садыр Жапаров принес свои соболезнования родным и близким погибших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Вся страна скорбит вместе с кыргызстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения», — сказал президент.

Жапаров добавил, что власти страны также окажут поддержку пострадавшим во время конфликта на границе.

Приграничный конфликт

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области начался 28 апреля, когда около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

На следующий день, 29 апреля на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Тогда ГКНБ Кыргызстана сообщил, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”, расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

Из-за произошедшего конфликта на границе в безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Кроме того, служба Красного полумесяца сообщала, что только из приграничного села Кок-Таш эвакуировали более 600 человек.

По состоянию на 7:50 30 апреля известно о погибших 13 кыргызстанцах, в том числе девочка 2008 года рождения из Лейлека. Всего известно о 134 пострадавших.

25 человек специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.



Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное. Пострадавшие есть и с таджикской стороны. ИА «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило, о более 90 пострадавших и около 10 погибших.