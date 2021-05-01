Пресс-служба Евразийской экономической комиссии сообщила, что главы правительств стран ЕАЭС поддержали кандидатуры новых членов коллегии ЕЭК.

Заседание Евразийского Межправительственного совета состоялось 29 и 30 апреля в Казани. В нем принял участие премьер-министр Улукбек Марипов.

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии, известный как лидер политпартии «Чон Казат» Максат Мамытканов одобрен на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова.

Также основатель партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков может стать министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК. Ранее эту должность занимал Эмиль Кайкиев.

«Их кандидатуры будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету», – отметили в пресс-службе ЕЭК.

Кто такой Мамытканов?

Максат Мамытканов был лидером партии «Чон Казат», которая приняла участие на парламентских выборах 2020 года. Когда в стране началась смена власти 5-6 октября, он поддерживал нынешнего президента Садыра Жапарова.

Сразу после того, как Жапаров пришел к власти, уже 14 октября Мамытканов был назначен на пост вице-премьер-министра.

До 2007 года работал в Госкомитете нацбезопасности. Есть информация, что одно время он занимал руководящую должность в управлении ГКНБ по борьбе с экономическими преступлениями. Конкретные причины его увольнения из спецслужбы не известны. Но в последние годы он часто выступал в местных СМИ экспертом по вопросам экономики и политики, в большинстве случаев ‒ с критикой действий властей.

Кто такой Асанбеков?

Темирбек Асанбеков — основатель и председатель политпартии «Мекен Ынтымагы». Также он баллотировался в президенты Кыргызстана.

Асанбеков выступал против политики экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Кроме того, он был ранен во время штурма ворот Белого Дома во время событий 5-6 октября. Асанбеков тогда также поддержал Садыра Жапарова.

Что такое ЕЭК?

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комиссия подчиняется Высшему Евразийскому экономическому совету (ВЕЭС). Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории государств-участников ЕАЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В состав Совета Евразийской экономической комиссии входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Основной задачей Евразийской экономической комиссии является обеспечение условий функционирования и развития Евразийского экономического союза, Таможенного союза и Единого экономического пространства.