Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Кыргызстан и Таджикистан немедленно расследовать жертвы среди гражданского населения и разрушение гражданского имущества и привлечь к ответственности виновных.

Правозащитники также призывают стороны предоставить гражданским лицам все соответствующие средства правовой защиты.

Human Rights Watch отметила, что согласно военному законодательству при пограничных столкновениях стороны в конфликте должны проводить различие между военными и гражданскими объектами и подчеркнула, что дома, школы и медучреждения не должны использоваться в военных целях.

Также правозащитная организация заявила, что в случае продолжения боевых действий вооруженным силам обеих стран следует избегать применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения в населенных пунктах.

Кроме этого, Human Rights Watch призвала Кыргызстан и Таджикистан активно препятствовать своим гражданам совершать трансграничные преступления.

ОДКБ и ООН о конфликте на кыргызско-таджикской границе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что «конфликт на границе должен быть прекращен, разрядить ситуацию нужно мирным путем».

Также заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН с беспокойством следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения. Мы также в курсе, что и Таджикистан, и Кыргызстан заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это», – сказал Хак.

Он добавил, что ООН призывает обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем.

Приграничный конфликт

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран начали закидывать друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 1 мая 12:00 известно о 33 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 163 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.

Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана. Из них 15 505 — дети.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая днями национального траура, чтобы кыргызстанцы могли выразить скорбь по погибшим в конфликте на кыргызско-таджикской границе.