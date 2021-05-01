Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Пять из них скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области и один в Иссык-Кульской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 612 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 477 человек. Больше всего в новых случаев заражения в столице.
- Бишкек — 255;
- Чуйская область — 155;
- Иссык-Кульская область — 28;
- Джалал-Абадская область — 14;
- Нарынская область — 9;
- Ош — 8;
- Таласская область — 5;
- Ошская область — 3.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 95 752 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 270 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 89 461 пациент.
За сутки среди медиков выявили восемь новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 436 медработников, из которых выздоровели всего 4 363.
Также штаб сообщил, что на 1 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 497 пациентов, из них 72 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 191 человек лечатся амбулаторно.
Кроме этого, минздрав сообщил, что на 1 мая в Кыргызстане число вакцинировавшихся от коронавируса граждан составило 29 948. За последние сутки получили вакцину 3 551 человек.