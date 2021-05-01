Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что 1 мая первый замминистра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков встретился с замминистра внутренних дел Таджикистана Иброхимзодом Нозимом в селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области.

Фото: пресс-служба МВД.

По данным ведомства, замминистры обсудили вопросы по стабилизации обстановки в селах Лейлекского района и наведению общественного порядка в приграничных селах.

Они договорились организовать патрули из состава кыргызской и таджикской милиции, чтобы не допустить различные правонарушения и перестрелки.

«Деятельность силовых структур Лейлекского района Баткенской области и Согдийской области полностью будут находится под контролем Суйуна Омурзакова и Иброхимзода Нозима», – сообщили в МВД.

Ранее погранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу Ош-Исфана в местности Торт-Кочо, из-за чего Лейлекский район оказался отрезан от остальной части Баткенской области.

По данным начальника информационно-аналитического отдела Пограничной службы Мирзамира Сыдыкова, на дороге связывающей Лейлек и Баткен временами осуществляются попытки ее перекрытия.

Минздрав также 1 мая сообщил, что гумпомощь в Лейлекский район не доходит, так как наземная связь недоступна. По данным ведомства, премьер-министр Улукбек Марипов дал поручение доставить продукты спецбортом.

Где глава села Интернационал?

30 апреля УВД Баткенской области сообщило, что глава села Интернационал Лейлекского района Мырзабек Жумабаев был взят в заложники таджикской стороной.

По словам пресс-секретаря ведомства Дамиры Юсуповой, таджикские войска вошли в дома кыргызстанцев на участке «Жилой дом» в селе Интернационал. Некоторые дома были сожжены. Жумабаев был взят в заложники, когда он поехал в село, чтобы забрать тела двоих погибших.

Однако в милиции 1 мая заявили, что Жумабаева все еще держат в заложниках на территории Таджикистана. Ведомство уточнило, что ведутся переговоры об его освобождении.

При этом, 30 апреля издание Sputnik Таджикистан, опираясь на источники в Исфаринском акимиате, опровергло информацию о захвате Жумабаева в заложники.

«Глава села Борбордук Баткенской области не был взят в заложники», — сообщило издание.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. На следующий день военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 1 мая 12:00 известно, что погибли 33 кыргызстанца, пострадали 163 человека. Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана, из них 15 505 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.

Причиной конфликта послужили работы на водораспределительном пункте «Головной»*.

* «Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива. На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан.