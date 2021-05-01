Главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана 1 мая сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. Об этом они заявили на брифинге после завершения переговоров по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы в Баткенской области.

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов заявил, что трагедия, которая произошла на приграничных районах никогда не должна повториться.

«Наши народы живут на этом участке, они между собой очень дружны. Мы, политики, должны дать нашим народам возможность жить в мире. На сегодняшнем обсуждении достигнуто принципиальное согласие в вопросах обеспечения мира и стабильности на кыргызской и таджикских землях.

Я убежден, что в скорейшем времени мы сможем решить все проблемы и наши народы будут жить как всегда в дружбе и взаимопонимании, а также будет обеспечена полная стабильность», – сказал он.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев добавил, что стороны приняли решение о полном прекращении огня и отводе войск.

«Мы приняли протокол из четырех пунктов в интересах двух стран. Наши народы переживают трудные времена, произошла трагедия для двух стран. По поручению глав наших государств, мы сегодня встретились и приняли решение о полном прекращении всех стрел и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации.

С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», – заявил глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

При этом главы ГКНБ двух государств не раскрыли содержание протокола.

По данным Погранслужбы, после переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации границ начат совместный осмотр местности, где расположены силы и средства сторон для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

По данным минздрава, на 1 мая 18:00 погибли 34 кыргызстанца, пострадали 173 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана, из них 15 505 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. СМИ сообщают, что жертвами конфликта стали не менее 8 человек, 90 – ранены.

К вечеру 30 апреля стороны заявили об отводе военной техники и возобновлении движения на автодорогах. Однако 1 мая ситуация вновь обострилась. Таджикская сторона перекрыла дорогу Ош-Исфана в местности Торт-Кочо.

Также погранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам жителей села Арка в Лейлекском районе, который оказался отрезан от остальной части Баткенской области из-за перекрытия участка Торт-Кочо.

Садыр Жапаров и глава таджикистана Эмомали Рахмон два раза поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

По данным Погранслужбы, на 1 мая 18:00 ситуация на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная.

Движение автотранспорта по автодороге Ош-Исфана, проходящей через участок Жака-Орук Баткенской области возобновлено.