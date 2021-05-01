Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по поводу событий на кыргызско-таджикской границе в Баткене.

«Несмотря на наши усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта», ― заявил президент.

Он сказал, что определение границы – дело, требующее большой предусмотрительности и усердия как со стороны народа, так и со стороны руководителей и «столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров».

«Уверен, что такого же мнения придерживаются и руководители Таджикистана, мудрые представители древнего таджикского народа. Нашим народам свойственны миролюбие и взаимное уважение, доказанные многовековой историей. Неслучайно дружба двух народов отражена в эпосе «Манас» через любовь Манаса к Каныкей! В XXI веке кыргызский и таджикский народы должны показать пример гармоничного добрососедства», ― считает Жапаров.

Он отметил, что мир и спокойствие превыше всего и «таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает».

Кроме того, Жапаров назвал нехорошим то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан и призвал к миру.

Жапаров отметил, что в результате переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры.

«Если не ошибаюсь, я предупреждал о сегодняшней проблеме 16 лет назад. По воле судьбы, сейчас на меня возложена задача по решению этого вопроса. Даст Бог, скоро все решим», ― сказал президент.

Также он поблагодарил молодежь и патриотичных граждан, которые намеревались отправиться в Баткен для оказания помощи людям, но попросил их не поддаваться эмоциям.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 30 апреля 18:00 известно о 31 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 154 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.

Из зоны конфликта эвакуировано 6786 граждан Кыргызстана. Из них 2100 взрослые, а 4686 — дети.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.