Погранслужба Кыргызстана сообщила, что на 11:30 1 мая ситуация на границе “относительно напряженная”, хотя еще в 9 часов ее называли “стабильной”.

Служба сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо. Через эту местность проходит трасса Ош-Баткен-Исфана, Торт-Кочо лежит между Таджикистаном и анклавом Ворух.

«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо. В направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники», — сообщила погранслужба.

Журналистка “Натоящего времени” Жибек Бегалиева также сообщила о перекрытии трассы в Торт-Кочо.

“Мы сейчас снова не можем проехать в Лейлек. В местности Торт-Кочо дорога вновь перекрыта. Таджикская сторона по данным военных и местных жителей выгрузили щебенку. Между тем власти Кыргызстана вчера вечером сообщили, что дорога Ош-Исфана освобождена и Таджикистан вывел свои войска с территории Кыргызстана”, — написала она в своем фейсбуке.

В 9 утра погранслужба сообщала, что дорога в Торт-Кочо еще была свободна, как и трасса Ош-Исфана на участке Жака-Орук. Тогда же служба уточняла, что прошедшей ночью не было перестрелок. В СМИ информация отличается — по данным 24.kg, стрельбу фиксировали в селе Достук Лейлекского района, а один из военнослужащих был ранен.

Накануне вечером об освобождении дороги в Торт-Куле сообщала и областная администрация. По данным на 21 час 30 апреля, Таджикистан вывел свои войска из контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бел, расположенного в Баткенском районе.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 30 апреля 18:00 известно о 31 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 154 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.

Из зоны конфликта эвакуировано 6786 граждан Кыргызстана. Из них 2100 взрослые, а 4686 — дети.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая днями национального траура, чтобы кыргызстанцы могли выразить скорбь по погибшим в конфликте на кыргызско-таджикской границе.