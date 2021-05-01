По информации погранслужбы Кыргызстана на 12:45 1 мая, ситуация на границе “напряженная” — таджикские военные открыли огонь по домам кыргызстанцев в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

Ведомство сообщает, что кыргызские военные заняли оборонительную позицию, а местные жители были эвакуированы. По информации издания “Кактус”, в Арка несколько улиц были захвачены таджикскими военными, после чего там вывесили флаг соседней страны. Издание сослалось на слова местного жителя и опубликовало видео. Погранслужба пока публично не прокомментировала это видео.

Ранее сообщалось, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо. Через эту местность проходит трасса Ош-Баткен-Исфана, Торт-Кочо лежит между Таджикистаном и анклавом Ворух. Кроме того была замечена активность военного транспорта на территории Таджикистана.

А по данным 24.kg, в селе Достук Лейлекского района была зафиксирована стрельба, а один из военнослужащих был ранен. Издание “Кактус”, сославшись на местного жителя и опубликовав видео, также подтвердило информацию о ранении кыргызстанца в Достуке.

Накануне администрация Баткенской области сообщала о том, что Таджикистан вывел свои войска из контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бел, расположенного в Баткенском районе. А еще 29 апреля стороны договорились прекратить огонь — хотя УВД области после сообщало, что перестрелки и стычки продолжились в некоторых районах.

Конфликт начался 28 апреля у водораздела “Головной” — к 1 маю известно уже о 33 погибших и 163 раненных кыргызстанцах.