ГУВД Бишкека сообщило о завершении досудебного производства по факту похищения с целью насильственного вступления в брак и убийства Айзады Канатбековой. Дело передали в Первомайский районный суд.

В ходе следствия дело вместо статьи «Похищение лица с целью вступления в брак» переквалифицировали по статье «Похищение человека». Четверо подозреваемых находятся в бишкекском СИЗО-1 и уже уведомлены о подозрении в преступлении. Пятый из них — Замирбек Тенизбаев, по версии следствия организовавший похищение, затем задушивший Айзаду и покончивший с собой, уходит от ответственности.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля в машине было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя. Сотни человек вышли на митинг, недовольные бездействием милиции и требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении девушки. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Кроме того, изображения с места преступления тел убитой девушки и ее похитителя, который покончил с собой, оказались в Интернете и в телеграм-каналах, и позже в некоторых СМИ.

Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что за утечку фотографий объявлены выговоры двоим сотрудникам ОВД Аламудунского района, еще одному вынесли предупреждение.