Акорда сообщила, что казахский президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с лидерами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном о конфликте на кыргызско-таджикской границе.

Токаев призвал стороны к мирному решению конфликта — за 4 дня нестабильности только со стороны Кыргызстана погибло 33 человека в возрасте от 12 до 63 лет.

«Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и кыргызскому народу по поводу гибели граждан братского государства. Как подчеркнул Президент Казахстана, подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства. Он пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе», — информирует Акорда.

Токаев предложил Кыргызстану организовать гумпомощь пострадавшим в конфликте, если это будет необходимо. Тем временем власти Кыргызстана вынуждены принять решение об отправке гумпомощи в Лейлек воздушным путем — по наземному пути продукты и предметы первой необходимости местным жителям не доходят.

По информации Акорды, Токаев призвал Рахмона решать вопросы границ с помощью “конструктивных переговоров”.

«Эмомали Рахмон подробно проинформировал Касым-Жомарта Токаева об истории пограничного конфликта и текущей ситуации на границе. Главы государств договорились поддерживать регулярные рабочие контакты с целью обмена мнениями по ситуации в центрально-азиатском регионе. Соответствующие ведомства двух стран проведут работу по подготовке встречи на высшем уровне», — указала Акорда.

В то же время между Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым также прошли телефонные переговоры.

«Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе», – говорится в сообщении администрации кыргызского президента.

По данным пресс-службы, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон.