В Бишкеке у Дома правительства проходит митинг. Около 500 человек требуют выдать им оружие и отправить их в Баткен. Сотрудники правоохранительных органов пытаются обеспечить порядок.

«Там гибнут женщины и дети. Наши родные оказались в оккупации. Из Лейлека могут сделать анклав. Почему военным не дадут приказ применять оружие? Не задействуют технику? Дайте оружие нам, мы сами пойдем защищать нашу Родину!» — кричат участники акции протеста.

Видео: 24.kg

К митингующим вышел представитель аппарата президента и сообщил, что сейчас подъедут четыре автобуса, которые отвезут собравшихся в Октябрьский военкомат.

«Военных в Кыргызстане хватает, техники тоже. В случае, если понадобится помощь гражданских, вас призовут. Для этого вам нужно сейчас поехать в военкомат и записаться», — сказал он.

Однако, участники митинга не стали его слушать и продолжили настаивать на том, чтобы их отправили в Баткенскую область.

Приграничный конфликт

По информации погранслужбы Кыргызстана на 12:45 1 мая, ситуация на границе «напряженная» — таджикские военные открыли огонь по домам кыргызстанцев в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

Ведомство сообщает, что кыргызские военные заняли оборонительную позицию, а местные жители были эвакуированы. По информации издания «Кактус», в Арка несколько улиц были захвачены таджикскими военными, после чего там вывесили флаг соседней страны. Издание сослалось на слова местного жителя и опубликовало видео. Погранслужба пока публично не прокомментировала это видео.

Ранее сообщалось, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо. Через эту местность проходит трасса Ош-Баткен-Исфана, Торт-Кочо лежит между Таджикистаном и анклавом Ворух. Кроме того была замечена активность военного транспорта на территории Таджикистана.

В это же время аппараты президентов Кыргызстана и Таджикистана сообщили о том, что главы государств снова переговорили по телефону о конфликте на границе и подтвердили приверженность договоренности об отводе войск.