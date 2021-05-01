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В Бишкеке у Дома правительства прошел митинг. Собравшиеся требовали от властей начать мобилизацию военнообязанных и дать военнослужащим команду вести боевые действия.

Видео: 24.kg

Участники акции держали плакаты с надписью «Мы готовы защищать Родину, дайте нам оружие». Группа мужчин попыталась войти в Дом правительства, но их оттеснили другие митингующие и сотрудники милиции.

Акция началась примерно в 15:00 и спустя три часа, по данным издания Sputnik.kg, количество людей перед Домом правительства достигло 1500 человек.

Фото: 24.kg

«Там гибнут женщины и дети. Наши родные оказались в оккупации. Из Лейлека могут сделать анклав. Почему военным не дадут приказ применять оружие? Не задействуют технику? Дайте оружие нам, мы сами пойдем защищать нашу Родину!» — кричали участники акции протеста.

К митингующим вышел представитель аппарата президента и сообщил, что подъедут четыре автобуса, которые отвезут собравшихся в Октябрьский военкомат.

«Военных в Кыргызстане хватает, техники тоже. В случае, если понадобится помощь гражданских, вас призовут. Для этого вам нужно сейчас поехать в военкомат и записаться. Остальное решим уже там», — сказал он.

Однако, участники митинга не стали его слушать и продолжили настаивать на том, чтобы их отправили в Баткенскую область.

Позже небольшая часть митингующих поехала в военкомат для того, чтобы записаться в добровольцы. Кроме сотрудников милиции на старой площади также присутствовали дружинники.

По данным издания 24.kg, ближе к 20:00 митингующие разошлись, прочитав перед этим молитву по погибшим на кыргызско-таджикской границе.

Приграничный конфликт

По данным Погранслужбы, на 1 мая 18:00 ситуация на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная. Движение автотранспорта по автодороге Ош-Исфана, проходящей через участок Жака-Орук Баткенской области возобновлено.

Главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. Они заявили, что договорились прекратить огонь и отвести войска на места постоянной дислокации.

Ранее президент Садыр Жапаров поговорил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Пресс-службы аппаратов обоих президентов сообщили, что конфликт на кыргызско-таджикской границе будет решен путем переговоров.

Конфликт на границе двух соседних стран начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Около 150 человек с обеих сторон начали бросать камни друг в друга, затем военные начали перестрелку. Пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты. Таджикские военные использовали минометы и воздушную артиллерию.

По данным минздрава, на 1 мая 18:00 погибли 34 кыргызстанца, пострадали 173 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана, из них 15 505 — дети.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. СМИ сообщают, что жертвами конфликта стали не менее 8 человек, 90 – ранены.