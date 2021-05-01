Замминздрава Ализа Солтонбекова озвучила имена 30 погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Всего известно об уже 33 скончавшихся за 4 дня нестабильности в Баткенской области.
Не стало трех военнослужащих:
- Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения, 30 лет;
- Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения, 30 лет;
- Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения, 29 лет;
Также стали известны имена погибших среди местных жителей:
- Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду, 12 лет;
- Омурбек Бахридин уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 18 лет;
- Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 19 лет;
- Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен, 23 года;
- Доолотбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак, 23 года;
- Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум, 26 лет;
- Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 26 лет;
- Мырзабек Абдырахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум, 30 лет;
- Тынчтыбек Эргешалы уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак, 30 лет;
- Мидин Махамадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум, 30 лет;
- Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен, 30 лет;
- Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак, 31 год;
- Моланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер, 31 год;
- Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен, 31 год;
- Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай, 32 года;
- Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум, 33 года;
- Турдубай Сатаров, 1988 года рождения житель села Карабак, 33 года;
- Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак, 36 лет;
- Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел, 38 лет;
- Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай, 39 лет;
- Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш, 44 года;
- Рашид Усон уулу,1973 года рождения, житель города Баткен, 48 лет;
- Анамидин Асанов, 1972 года рождения, 49 лет;
- Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен, 52 года;
- Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел, 60 лет;
- Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол, 63 года;
- Шумкарбек Арыпбай уулу (место жительства и возраст уточняется), имена еще трех погибших не установлены.
1 и 2 мая объявлены в Кыргызстане днями национального траура по погибшим в ходе приграничного конфликта.