Замминздрава Ализа Солтонбекова озвучила имена 30 погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Всего известно об уже 33 скончавшихся за 4 дня нестабильности в Баткенской области.

Манасбек уулу Нурсултан Кубанычбек уулу Эсентур

Не стало трех военнослужащих:

Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения, 30 лет;

Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения, 30 лет;

Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения, 29 лет;

Мадина Рахматжанова.

Также стали известны имена погибших среди местных жителей:

Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду, 12 лет;

Омурбек Бахридин уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 18 лет;

Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 19 лет;

Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен, 23 года;

Доолотбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак, 23 года;

Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум, 26 лет;

Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 26 лет;

Мырзабек Абдырахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум, 30 лет;

Тынчтыбек Эргешалы уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак, 30 лет;

Мидин Махамадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум, 30 лет;

Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен, 30 лет;

Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак, 31 год;

Моланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер, 31 год;

Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен, 31 год;

Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай, 32 года;

Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум, 33 года;

Турдубай Сатаров, 1988 года рождения житель села Карабак, 33 года;

Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак, 36 лет;

Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел, 38 лет;

Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай, 39 лет;

Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш, 44 года;

Рашид Усон уулу,1973 года рождения, житель города Баткен, 48 лет;

Анамидин Асанов, 1972 года рождения, 49 лет;

Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен, 52 года;

Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел, 60 лет;

Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол, 63 года;

Шумкарбек Арыпбай уулу (место жительства и возраст уточняется), имена еще трех погибших не установлены.

1 и 2 мая объявлены в Кыргызстане днями национального траура по погибшим в ходе приграничного конфликта.