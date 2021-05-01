Замминздрава Ализа Солтонбекова озвучила имена 30 погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Всего известно об уже 33 скончавшихся за 4 дня нестабильности в Баткенской области.

Манасбек уулу Нурсултан
Кубанычбек уулу Эсентур

Не стало трех военнослужащих:

  • Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения, 30 лет;
  • Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения, 30 лет;
  • Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения, 29 лет;
Мадина Рахматжанова.

Также стали известны имена погибших среди местных жителей:

  • Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду, 12 лет;
  • Омурбек Бахридин уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 18 лет;
  • Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 19 лет;
  • Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен, 23 года;
  • Доолотбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак, 23 года;
  • Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум, 26 лет;
  • Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол, 26 лет;
  • Мырзабек Абдырахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум, 30 лет;
  • Тынчтыбек Эргешалы уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак, 30 лет;
  • Мидин Махамадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум, 30 лет;
  • Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен, 30 лет;
  • Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак, 31 год;
  • Моланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер, 31 год;
  • Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен, 31 год;
  • Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай, 32 года;
  • Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум, 33 года;
  • Турдубай Сатаров, 1988 года рождения житель села Карабак, 33 года;
  • Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак, 36 лет;
  • Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел, 38 лет;
  • Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай, 39 лет;
  • Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш, 44 года;
  • Рашид Усон уулу,1973 года рождения, житель города Баткен, 48 лет;
  • Анамидин Асанов, 1972 года рождения, 49 лет;
  • Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен, 52 года;
  • Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел, 60 лет;
  • Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол, 63 года;
  • Шумкарбек Арыпбай уулу (место жительства и возраст уточняется), имена еще трех погибших не установлены.

1 и 2 мая объявлены в Кыргызстане днями национального траура по погибшим в ходе приграничного конфликта. 

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